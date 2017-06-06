從小熱愛投資理財 劉沛岑統測商管榜首
新竹高商國貿科同學劉沛岑，從小對投資領域備感興趣，棄竹女選擇竹商就讀，不僅課業努力不懈，保持全班前2名，也利用假日到世光教養院擔任志工服務，善用時間分配的她，今年大學統測成績亮眼，獲全國商管群榜首682分，目標朝政大金融系邁進，成為專業會計師。
國中時劉沛岑已確立商科志向，將新竹高商作為第1志願，以4A1B成績進該校就讀，由於自我要求高，她3年來十分用功，學習穩扎穩打，沒補習的她說，只要課堂上遇到不懂的，下課就會找老師問，絕不把問題帶回家。也因如此，回到家僅需把所學複習，其他時間則做自己想做的事。
她說，準備統測的過程，壓力很大，莫名產生恐慌，當時1個字也念不下去，面對這些突來的壞情緒，她會聽流行音樂、閱讀小說，或是大睡一場來紓發，沒想到睡覺的成效最大，眼睛睜開後，任何負能量「全部跑光光」，重新找回自己念書的步調。
除此之外，劉沛岑也參加服務性社團，留下許多美好回憶，但她最難忘莫過高三會計乙檢考試，雖學科通過，術科卻失分，誓言統測更要全力以赴，成績出爐果然大放異彩，專業科目分別獲98、100分，顯見她對商領域的熱愛，在她的想法以及父母鼓勵下，將朝政大金融系精進學習。
班導師、也是國文老師鄭雅竹說，劉沛岑上課認真，不會因程度好，就不聽課，與同儕相處也融洽，給她的任何意見皆均虛心接受。新竹高商校長黃開表示，劉沛岑是學校近幾年來，首位全國商管群榜首，以每科15級分換算，她可是滿級分，十分不容易，期勉她大學後持續充實自己，讓學弟妹作榜樣。
(中時)
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