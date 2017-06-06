柯文哲：我友中、親美、靠日
台南市長賴清德昨（5）日接受質詢時，表示自己是「親中又愛台灣」，台北市長柯文哲今也在議會被問到對中國大陸的態度，他的答案為「友中、親美、靠日」。
賴清德的「親中愛台」說，這兩天引起許多討論，前總統府副秘書長羅智強諷刺，賴有這種變臉術，不當總統真是浪費了；國民黨文傳會副主任李明賢則認為，賴的這番說法，是年度最強笑話。
對此，賴清德今解釋，抗議大陸打壓台灣參加WHA是反抗，並非反中，他覺得台灣本來就應該要親近大陸、美國和日本。
就賴清德引發的話題，台北市議員陳建銘今下午質詢時，詢問柯文哲對於兩岸關係的態度，柯以「我是友中就好」回應，並補充說明，自己是「友中、親美、靠日」。
(中時電子報)
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