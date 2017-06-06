魏明谷探視溪州淹水災戶 聽取災後心聲

魏明谷探視溪州榮光村淹水災戶，並發放紅包壓驚。鐘武達攝。

溪州鄉榮光村民向魏明谷吐「災後心聲」。鐘武達攝。

魏明谷造訪溪州淹水災區，接受民眾陳情。鐘武達攝。

榮光村長鄭章廷感慨長期要求的排水整治案不被重視。鐘武達攝。

連續豪雨轟炸，彰化縣溪州鄉榮光村一度因為淹水有76戶人家撤離家園度過一夜驚魂，縣長魏明谷上午專程前往關懷並聽取村民「災後的心聲」，村民抱怨「長期要求內山排水整治」無人聞問，希望不要等到出了事情才要解決。

梅雨鋒面影響，日前彰化地區遭到空前豪大雨夜襲，位在濁水溪畔的溪州鄉榮光村，3日深夜更出現水淹及膝災情，包括1間安養院以及村民，有多達近80人在公所與消防隊的緊急疏散下撤離，村民說「當時情景就像在逃難」。

魏明谷繼4日溪州勘災行程後，今天2度由社會處長黃淑娟、溪州鄉公所秘書吳音寧以及縣議員江熊一楓、李俊諭造訪榮光村，除了慰問受災戶並發放紅包壓驚，也在現場聽取村民的心聲。

受災民眾只有10多人，看到縣長「砲聲」卻很猛！村長鄭章廷表示，長期一直要求「內山排水」要整治，但有關單位似乎都聽不見；也有村民指出部分水溝蓋不安全，一起改善，確保民眾的安全。

「我聽到了！」魏明谷表示，將要求水利資源處重視問題，特別是針對會立即損害人民生命財產安全的區域排水優先試作，未來希望能改善，協助遇雨或是遇到颱風，造成淹水的問題，讓村民能夠安居樂業。

(中時)