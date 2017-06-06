主結構5度流標 淡江大橋2022通車恐又跳票

淡江大橋第3標主橋段4度流標後，交通部公路總局今天重啟招標，工程款85億元追加至94億元、工期增至60個月、調整單臂橋樑跨距180 公尺降為150公尺，但仍5度流標。（取自淡江大橋官網）

紓解淡水聯外交通的淡江大橋，主結構（第3標）工程6日第5度流標，2022年通車目標恐跳票。主結構第3度流標後，公路總局提高經費、拉長工期和調整單臂橋樑跨距施工難度，但仍於上月24日時4度流標，今天第5度開標，仍因無廠商投標而流標。

淡江大橋主結構（第3標）招標的工程經費已從85億元追加到94億元，工期也增加為60個月，今天第5度因無廠商投標而流標。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處陳松堂表示，目前傾向不再做第2次公告的第3次招標，而是直接修改標案，朝追加預算、工期維持60個月方向修正。

(中時)