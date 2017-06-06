傑尼斯男星腥聞不斷 遭曝事後床照

手越祐也再被曝花邊新聞。(圖／翻攝自日網)

手越祐也被曝事後床照。(圖／翻攝自推特)

傑尼斯人氣團體「NEWS」成員手越祐也是著名肉食男，先後搭上AKB48人氣成員柏木由紀、北原里英等，更傳出峯岸南為他墮胎，花邊新聞不斷，現又被周刊爆料床照，風流史再添一椿。

上週《週刊文春》曝光手越祐也躺在一名女子大腿親密照，該女大爆他有Cosplay癖好，會要求女方穿上制服應約，現又被《Flash》雜誌曝光調情短訊，還有完事後床照，可見他是熟睡後被拍，據悉，該女年約20歲，3年前和手越祐也搭上，直到去年男方和另一女伴被拍到，雙方關係才轉淡。

其實人氣AV女優三上悠亞下海拍片前，曾以原名鬼頭桃菜在女團「SKE48」活躍，因被拍到激吻手越祐也後「被退團」，現改行再出發，人氣更旺。

(中時電子報)