龍洞潛水女子不幸溺斃　捐眼角膜遺愛人間

潛水的許姓女子經一周搶救後，仍宣告不治，家屬將她眼角膜捐出，盼遺愛人間。（張穎齊翻攝）

5月29日下午3時許，新北市貢寮區龍洞灣發生1起溺水意外，1名33歲許姓女子不慎溺水，當時呈現無心跳昏迷狀態，經警消與潛水教練搶救後，到基隆長庚醫院恢復心跳。不料卻在昨晚心跳停止，院方宣告不治，家屬決定將許女的眼角膜捐贈，讓她遺愛人間。

警方表示，許女是潛水店學員，當天下午因為在龍洞灣附近的九孔池學習潛水時不慎溺水，發現女子呈現ohca狀態，到院前心肺功能停止、無呼吸心跳脈搏，警消與潛水教練到場進行CPR，但仍不見起色，經救護車送往長庚醫院後有恢復生命跡象。

檢警調查，許女雖然一度恢復呼吸心跳，但狀況並不樂觀，經一周搶救後，在昨晚9時許心跳停止，醫院宣告死亡，檢警也報請相驗，許女的家屬得知後傷心不已，決定將她的眼角膜捐贈出來，盼她能夠遺愛人間。

(中時)