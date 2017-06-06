豪雨澆熄愛心 明星公益棒球賽賣座奇慘
豪雨阻攔了愛心嗎？華山基金會舉辦「2017艾維士租車愛老人明星棒球賽」倒數11天，1萬5000張票只賣3000張，推動這場公益賽的藝人澎恰恰也很焦急。
華山基金會雲林站長楊舒婷表示，明星公益棒球賽已為雲林縣老人開打三年，去年賣出7000張票，40多名藝人也很受到激勵，今年訂於6月17日開打，迄今只賣出3000張。
楊舒婷表示，距離開賽不到11天，10幾個站長們都很緊張，擔憂票房泡湯，一邊服務一邊積極推票，就連下雨天，冒著雨在大街小巷內貼海報、發傳單，希望有更多人知道這場活動。藝人澎恰恰也三天兩頭就關心票房。
楊舒婷說，今年打電話詢問的人非常得稀少，賣座很不佳，希望企業能伸援手幫忙一同認票，一張票150元，去年有企業買票又捐出來送給弱勢孩童看球賽，老人、小孩一起同樂。
華山基金會表示，購票可洽（05）5379915或四大超商、臉書「華山基金會明星公益棒球賽」查詢。
(中時)
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