一例一休上路 全國徵才需求近8季新高

一例一休影響，全國徵才需求近8季新高！根據勞動部最新人力需求調查，7月底總體需求增加4萬多人，為近8來季以來新高，其中製造業需求增加1.6萬人最多，勞動部指出，除了景氣復甦，暑期旺季外，一例一休上路後，改善勞動條件，也讓人力需求增加。

勞動部每年以電訪的方式，進行4次人力需求調查，並依序公布1月底、4月底、7月底、10月底全國各行業人力需求。勞動部今（6）日公布7月底人力需求調查結果，相較上期，約有24.9%家公司願意增加人力，預計需求4萬219人，相較上期增加超過1萬人，比起去年同期增加1.2萬人，也是2015年7月底增加6萬90人以來，近8季新高。

調查中分為工業、服務業兩大類別，工業需求增加1萬6601人，其中光是製造業就1萬6139人，是所有行業別中最多；服務業需求為2萬3618人，其中批發零售業為5572人，住宿餐飲業5815人。

雖面臨川普政府政策走向及中國大陸供應鏈在地化、一帶一路等不確定因素干擾，但整體僱用人數仍有增加，勞動部評估，主因在於國內景氣回穩，半導體、車用電子、物聯網及人工智慧需求活絡，廠商增僱意願增。

勞動部統計處長羅怡玲補充，除了全球景氣回溫導致製造業需求人口增加外，7月底暑期是旅遊住宿旺季，也帶動相關行業需求人口成長，此外，從去年規範單周工時40小時，到今年一例一休上路，勞動條件不斷改善，也有助於讓公司提高增加人力的意願。

「事實上最後是否真有增聘4萬人，其實也不得而知」，全國產業總工會理事長莊爵安說，一例一休立法，是希望企業增聘人力，讓勞工適度休息，但現在看來，僅大型國公營企業如台電、中華郵政等有因此增加招考名額，但其他大型企業多半採取協商，更動排班的方式來因應，無法達到當初立法的美意。

(中時)