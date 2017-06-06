汐止民宅氣爆尋獲1焦屍 疑屋主引爆瓦斯

汐止保新街民宅氣爆 警消救援中

新北市汐止區1棟3樓透天厝傳出爆炸聲，緊接著2樓起火燃燒，火勢猛烈。

（16：53更新）今（6）日下午3時25分，新北市汐止區保新街1棟3樓透天厝傳出爆炸聲，緊接著2樓起火燃燒，火勢猛烈，瞬間延燒到3樓，新北市消防局獲報，隨即派遣鄰近消防分隊趕赴救援。

火勢於3時57分控制，4時6分撲滅，燃燒面積約90坪。

消防人員隨後在2樓客廳處尋獲已成焦屍的60歲蘇姓屋主，一旁有1大1小兩桶瓦斯桶。據了解，蘇某有憂鬱症病史，是精神疾病列管患者，不排除是引爆瓦斯桶自殺。

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(中時)