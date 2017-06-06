國中生讚優化公車，寫信邀林佳龍到清水走走

清水國中的學生寫信給台中市長林佳龍，感謝優化公車，讓他任上下學更方便。（摘自林佳龍臉書）

台中市府廢除藍線BRT，改為優化公車系統，原本僅1線公車增加為9線，也能一車直達，免去中途換車之苦，其中，303至306各線公車均可抵達清水區，清水國中學生為表達對優化公車便利性的謝意，寫明信片給市長林佳龍，還邀請他到清水看看，林佳龍今天在臉書分享，承諾他將到清水與同學見面。

優化公車系統上路後，解決市區往海線原本需在靜宜大學下車再換車的窘境，就讀清水國中的學生在寫給林佳龍的信中表示，兩年前市府將台灣大道BRT調整為優化公車，並延駛到海線地區，班次變得更多、也更密集，也讓原市區與縣區不再有距離，大家都覺得很便利。

「清水國中的同學們，佳龍收到信了，我們清水見！」林佳龍在臉書貼出他收到來自清水的明信片，同學除肯定優化公車系統帶給清水的便利，也邀請林佳龍到清水看看，讓林直呼「足感心！」承諾他一定赴約。

交通局表示，目前共有300至308路9條優化公車路線行駛專用道，往返於市中心與海線各區之間。優化公車系統實施至今年4月止，這9條路線公車平均月運量為204萬5751人次，以改革前的BRT藍線營運期間平均月運量115萬7688人次，成長76.7％，運量激增。

(中時)