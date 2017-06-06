國中生讚優化公車 寫信邀林佳龍到清水走走
台中市府廢除藍線BRT，改為優化公車系統，原本僅1線公車增加為9線，也能一車直達，免去中途換車之苦，其中，303至306各線公車均可抵達清水區，清水國中學生為表達對優化公車便利性的謝意，寫明信片給市長林佳龍，還邀請他到清水看看，林佳龍今天在臉書分享，承諾他將到清水與同學見面。
優化公車系統上路後，解決市區往海線原本需在靜宜大學下車再換車的窘境，就讀清水國中的學生在寫給林佳龍的信中表示，兩年前市府將台灣大道BRT調整為優化公車，並延駛到海線地區，班次變得更多、也更密集，也讓原市區與縣區不再有距離，大家都覺得很便利。
「清水國中的同學們，佳龍收到信了，我們清水見！」林佳龍在臉書貼出他收到來自清水的明信片，同學除肯定優化公車系統帶給清水的便利，也邀請林佳龍到清水看看，讓林直呼「足感心！」承諾他一定赴約。
交通局表示，目前共有300至308路9條優化公車路線行駛專用道，往返於市中心與海線各區之間。優化公車系統實施至今年4月止，這9條路線公車平均月運量為204萬5751人次，以改革前的BRT藍線營運期間平均月運量115萬7688人次，成長76.7％，運量激增。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。