供貨到位菜價回穩 竹市民可安心購買
連日豪雨造成菜價波動，新竹市長林智堅責成市府產發處偕同消保官、農產運銷公司、蔬菜公會戴建財理事長等，6日視察果菜市場，掌握菜價回穩情形，並將同步從上游供應量著手，確保供貨源無虞，讓民眾買得安心、放心。
暴雨襲擊彰化，南投及雲林等國內蔬菜主要產區，導致葉菜類供應量下降，果菜公司查察6月2日起市場因應供需價格小幅調漲（16.5上漲至23.5元），漲幅與鄰近縣市相近，今日蔬菜到貨量止跌回升，菜價亦趨平穩。
為保障民眾權益，避免不肖業者哄抬物價，穩定市場供需，新竹市政府將持續觀察農產運銷公司及零售市場蔬菜交易情形，如有異常情形將提報相關單位處理，若蔬菜供應量有所波動，蔬菜公會將先從竹北白地產銷班中心調貨，並向新竹市農會、新竹縣農會確保供貨量，以有效平抑菜價，抑制「菜蟲」肆虐。
(中時)
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