自來水管遷移停水70天引怨 民眾鬧場擇期協調
解決台中市大里區溪南地區長期淹水窘況，水公司將配合中興路雨水下水道工程進行管線遷移，6日並舉辦說明會，但因停水區域商家林立，且每天停水時間長達10小時、預計停水天數70天，使得說明會現場民怨沸騰，經協調後決定縮減天數及區域，並將於8日另開協調會。
這次管線遷移主要配合市府水利局中興路雨水下水道工程，範圍包含塗城路、成功路、中興路商圈，初估約上千戶受影響，且周邊的仁德、金城、瑞城、塗城、仁化、東湖等里也將配合減壓。
水公司統計，將受到管線遷移影響的用戶多達上萬戶，且其中停水區域多為商家，造成民怨，為解決民怨，水利局決定暫緩施工，今天並舉辦說明會，但有民眾在會場表達不滿。金城里長潘國琦則說，許多受影響民眾根本不知道說明會，水公司應下鄉召開。
立委何欣純、市議員李天生表示，中興路雨水下水道工程是改善溪南地區淹水痼疾的最後一哩路，要求設法縮短工期及停水區域。
經協調後，水公司決定在施工地點周邊裝設22個制水閥並增加工班、加速趕工，將原定的70天工期縮減到50天，停水戶數也減少至500戶。水利局則將於8日晚間於金城活動中心再補開說明會。
(中時)
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