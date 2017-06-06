網紅校犬製作撲克牌義賣 三峽安溪國中遭控不當募款

三峽安溪國中校犬「可樂」。

三峽安溪國中以校犬「可樂」製作了一副百元的「校狗路」撲克牌義賣，未料卻引發網路臉書社團「安溪國中學生及家長自救會」質疑校方並未專款專用、卻反以私人帳戶募款，疑有斂財之嫌，對此安溪國中校長簡財源澄清，這套撲克牌根本是賠本賣，甚至還補貼差額捐款，臉書所言全是不實指控，並已報警究辦。

(中時)