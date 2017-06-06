男子背包中藏毒 警盤查推給女友

新北市保安警察大隊員警今（6）日凌晨巡邏行經三重區集成路，在某超商前盤查1對男女，28歲廖姓男子神情緊張，頻頻藉故要進超商上廁所，又稱願意配合員警調查，但卻急著將隨身背包交給25歲楊姓女友，怪異的舉動讓員警懷疑，員警請楊女打開背包供警察看，果然在背包內發現藏有安非他命。

警方將2人帶回偵訊，廖嫌坦承持毒，訊後以毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時)