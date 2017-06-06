好大的膽子！竟假冒165詐騙民眾

警方提醒可以先把電話掛斷，重新撥打165專線詢問，以維護自身財產安全。(警方提供)

刑事局165反詐騙諮詢專線近期接獲民眾來電，指接獲來電號碼顯示為「165」或「+165」的電話，對方自稱是165反詐騙諮詢專線人員，稱個人資料被冒用，且涉及洗錢等多起刑案，要求協助調查並監管帳戶及財產。

警方表示，民眾因為看到來電顯示為「165」，便信以為真，依照指示前往匯款。經刑事局165統計，今年迄5月止，已有6位民眾報案受騙，共計損失37萬餘元。

刑事局提醒民眾，電話號碼「165」只是簡碼代表號，無法撥出，只能受話，主要是提供民眾撥打電話進來諮詢，如果外撥給民眾時，就會顯示市內電話號碼，不會只出現「165」三個字，且出現+字號就是境外來電。

此外，警察機關偵查案件會以公文書信通知民眾，不會僅以電話向民眾詢問筆錄。所以，只要接到顯示「165」或「+165」且在電話中提到銀行帳戶及監管財產，就一定是詐騙。建議民眾若是接到任何可疑電話，可以先把電話掛斷，重新撥打165專線詢問，多一分查證與詢問，便能少一分被害，以維護自身財產安全。

(中時)