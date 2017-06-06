MLB》哈波想披小熊戰袍 布萊嚴：我們談過這事

哈波(左)和布萊嚴的夢幻強打組合，2018年有望成真？(美聯社資料照)

國民強打少年哈波(Bryce Harper)日前透露想替小熊打球，儘管現在還難達成，爆出這消息的美國資深記者蓋蒙斯(Peter Gammons)也認為以他水漲船高的身價來看，可能性並不高，不過哈波兒時勁敵兼好友的小熊強打布萊嚴(Kris Bryant)則說，他們確實有談過這件事，「如果能在同隊打球，會很有意思！」

布萊嚴比哈波稍長1歲，兩人同是內華達州拉斯維加斯出身，曾在學生時期當過隊友，是競爭對手兼好友。如今兩人雙進職棒，都成為球隊不可或缺的重炮，而剛以1年2165萬美元的天價約續留國民的哈波，沒想到就透露想為小熊打球的意願，不免讓人多做聯想，布萊嚴倒是樂觀其成。

「如我所說，我們有談過這件事。」布萊嚴2021年才會成為自由球員，換言之，若哈波2018年真的加盟小熊，能和昔日勁敵同隊，他認為這是很有意思的一件事，「不過有些事情是小熊高層才能決定，棒球是一筆難以掌控的生意，你可以有各個地方打球的想法，但可能會被打槍，抑或是他們根本不需要你。」

以現實面考量上，《theScore》記者沙爾基葛特雷伯(Simon Sharkey-Gotlieb)與蓋蒙斯看法相似，他認為在哈波下一份合約，被預期總值可能飆到4億美元的狀況來看，小熊要同時負擔這兩人、加上另一名合約到2020年強打雷佐(Anthony Rizzo)的薪資，確實有難度。除非哈波願降價，否則這個夢幻組合，在小熊實現是困難重重。

(中時電子報)