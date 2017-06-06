對抗台經濟蕭條 汪小菲大方宣布員工加薪10％
藝人大S與老公汪小菲結婚6年，育有一子一女，身為台灣女婿的汪小菲，近年將重心移往台灣，最近砸下3.5億開設以愛妻為名的「S HOTEL」，預計本月13日正式開幕，今(6日)凌晨，汪小菲再送上大禮，宣布為對抗台灣經濟蕭條，旗下員工將加薪5到10%，引來網友羨慕，大S也稱讚說：「老公太給力了！」
汪小菲今稍早有感表示：「今天從仁愛路到敦化北路，最少有十家店鋪出租銷售。到了我們酒店，一片欣欣向榮。」長久在台灣耕耘的他對社會現況有感，便宣布：「越蕭條我們反而今天決定，服務員和基礎員工全體工資提升到10%，主管提升5%。」
汪小菲更說，他的公司對去年底加入的員工便採取「固定年資鼓勵」，「員工每月500，經理每月一千」，只因他堅持將創始的員工當作家人看待，最後強調：「市場不好，我們也要員工過的好！政府不管，我們飯店管！」並歡迎台灣員工加入就職，希望能靠自己的力量去改變台灣年輕人的未來，大S也留言稱讚老公，粉絲則說：「嫁對人了，誰說嫁大陸人就是不愛台灣？」、「妳老公太棒了，妳這個賢內助也給力啊！都棒棒噠。」
(中時電子報)
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