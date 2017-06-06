大陸互聯網＋夢想之旅正式啟動 北京最夯新媒體體驗營報名要快

兩岸青年現在有越來越多互動機會；此為2014年滬台青少年科技夏令營。（中新社資料照）

由旺旺中時媒體集團與大陸新華網主辦之「台灣青年大陸互聯網＋夢想之旅」暑期活動即日起開放報名，活動內容包括參觀學習、專業講堂、實務課程、成果發表等，台灣學子將有難得機會前往新華網等媒體企業，實地體驗大陸新興互聯網行業與新媒體的融合發展現況，透過參觀和學習，感受大陸互聯網經濟的最新發展趨勢。

協助台灣學子前往北京實地體驗「大陸互聯網＋夢想之旅」，是旺旺中時媒體集團與新華網去年舉辦第一屆「兩岸新經濟論壇」的共識成果，參加這項暑期活動所需往返兩岸機票、北京當地住宿以及交通費用，全部由主辦單位負責。自即日起至6月20日止接受報名，活動期間自8月13日至8月22日，參加對象需為台籍大學生及碩博士研究之在學學生，年齡35歲(含)以下均可報名。

洽詢電話：時報游留學中心張先生 02-66083197

E-mail：ccyucic@hotmail.com

(中時電子報)