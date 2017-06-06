拉肚子超過3周快就醫 以免慢腸炎恐成大腸癌

慢腸炎，即為「發炎性腸道疾病」，為自體免疫異常所引發腸道長期發炎潰瘍，導致腹瀉不止，而糞便帶血或粘液也可能是慢腸炎所致。(圖/達志影像/Shutterstock)

每天跑10幾次廁所拉肚子？或是拉出血便或是糞便帶有黏液，這可能不是單純的吃壞肚子及痔瘡破裂，而可能是你患有「慢腸炎」！

慢腸炎，即為「發炎性腸道疾病」，為自體免疫異常所引發腸道長期發炎潰瘍，導致腹瀉不止。又依發病部位不同而分為「潰瘍性結腸炎」及「克隆氏症」，兩者症狀皆為腹痛、腹瀉、血便、體重減輕、發燒等。慢腸炎容易與腸道感染、腸燥症等症狀混淆，患者未能及時接受正確的治療，使病情持續發炎、漫延，可能造成膿瘍、腸道纖維化，反覆發炎可能導致有偽息肉組織、腸穿孔及癌症病變。

台灣發炎性腸道疾病學會理事長、台大醫院內科部翁昭旼醫師表示，慢腸炎的患者從1998年的139人，到2013年的3,621人，顯示近年台灣民眾患病人數急速增加。慢腸炎好發於10歲到40歲的青壯年族群，發病原因目前尚未明確，但推測是與基因、精緻飲食以及環境有關。

慢腸炎患者最常有不想上廁所卻強烈有便意，而想上廁所卻拉不出來的困擾，高雄市立大同醫院吳登強副院長表示，慢腸炎目前無法根治，但經正確治療後有助於控制病情，恢復日常生活。以往慢腸炎會施以抗發炎的免疫調節藥物以及全身性的生物製劑，但服藥後會使全身的免疫系統低下而有感染風險，目前有針對腸道的生物製劑，可以有效針對腸道的發炎部位進行作用，降低感染風險。

翁昭旼醫師指出民眾可以在家裡簡易的簡易自我排便狀況，如果有出現腹瀉時糞便帶血或出現黏液、腹瀉或疼痛狀況超過3周、有急便感但卻上不出來或感覺解不乾淨、1年內體重掉了10%，只要出現其中1項的症狀，就建議置醫院做詳細檢查。

而台灣發炎性腸道疾病學會將國外施行多年的「方便卡」引進台灣，期望國內業者及公家機關能對慢腸炎患者施與援手，及時提供廁所，解決慢腸炎患者急需如廁的需求。

(中時電子報)