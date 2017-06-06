捕獲野生楊冪 下衣失蹤美腿超撩人

網友捕獲野生楊冪，女神下衣失蹤，大秀撩人美腿。（圖／取材自揭秘那些破事兒、楊冪微博）

大陸女星楊冪外型甜美、演技精湛，人氣超夯的她，打扮風格多變、不拘束，貴為許多粉絲心中女神，時裝打扮風格多變的楊冪，每回現身總是以時尚又隨興穿搭驚艷眾人，楊冪到哪都成為焦點，近日她則被粉絲在機場捕獲，楊冪辣單穿長版上衣，露出修長鉛筆腿。

明星私服一直都是外界關注焦點，尤其女明星在機場穿搭，更顯個人品味，尤其以楊冪總是以絕美造型現身機場，她今（6日）則被曝現身機場照，她單穿長版上衣，露出一雙細長鉛筆腿，超辣美腿性感撩人，好身材的楊冪還秀出香肩，身穿黃色上衣的她更顯肌膚白皙，模樣俏麗宛如少女。

(中時電子報)