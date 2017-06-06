對流旺盛影響 全台12縣市大雨特報

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局在下午4點發布大雨特報，全台12縣市易有短時強降雨。(圖/取自中央氣象局)

受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，中央氣象局在下午4點對全台12縣市發布大雨特報。今（６）日高雄以北山區、東半部山區及南投地區有局部大雨發生的機率，請民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

(中時電子報)