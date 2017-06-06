災損要開發票？中市府：不用單據可申請現金救助

梅雨造成台中市荔枝嚴重農損，市長林佳龍（右）允諾專案處理協助農民。（盧金足攝）

荔枝遭水患重傷，果實爆裂，收成無望。（盧金足翻攝）

國民黨議員關切豪雨災情後，水果受損嚴重。（盧金足攝）

豪雨侵襲成災，市議員蘇柏興今天在市議會總質詢時為農民請命，拿出他到果園勘災時拍的照片，荔枝遭水患重傷，果實爆裂，收成無望，今年產量可能只剩1成，要求市長拿預備金或農發基金出來補助農民，抱怨農民申請災損還要去請發票；市長林佳龍說荔枝今年雪上加霜，屋漏偏逢連夜雨，他當場答應「專案處理」；農業局長王俊雄表示，農民只要申請災損不必單據，即可向在地公所申請現金救助。

台中市議會今天進行市政總質詢，市議員蘇柏興、賴朝國、張瀞分、羅永珍、吳瓊華、蘇慶雲、張廖乃綸、陳政顯、沈佑蓮等，均關心豪雨過後，荔枝農受損嚴重問題。

蘇柏興表示，兩天大雨之後，今天太陽出來，農民一早就向他投訴「快活不下去了」，荔枝曬到太陽後爆裂，採收也賣不出去；他與農民到大里霧峰太平山上勘災發現事態嚴重。

「農民抱怨市府1公頃只補助3000元，叫農友如何生存？」蘇柏興說，今年荔枝受椿象影響，產量只剩3成，未料這次暴雨讓荔枝產量大概只剩1成，雪上加霜，他強烈要求市長林佳龍拿預備金或農發基金，來提高農損補助。

日前梅雨鋒面帶來豪大雨，而台中市荔枝在豪雨過後受到太陽曝曬，產生裂果情形，加上荔枝椿象的入侵，損害嚴重。

林佳龍表示，針對荔枝受損情形，市府將專案處理協助農民。農業局也指出，農民可向在地公所申請現金救助，市府也會透過農發基金，補助受災農民清園藥劑及有機肥料，並補助荔枝農每公頃3000元。

王俊雄說，農委會已於4日公告台中市為現金救助區域，受損農民自5日起至14日，可向各區公所申請救助，經公所現場勘查符合規定者，將依規定核發每公頃6萬元救助金。

為協助受災農民辦理復耕，農業局在農業發展基金編列1億元，補助受災農民清園藥劑及有機質肥料，協助農民復耕。

農業局指出，台中市荔枝近期因為荔枝椿象及這次豪雨過境，農業局特別補助荔枝農每公頃3000元，協助農民防疫及恢復生產，農業局並將於8日邀集相關農民團體及輔導單位共同討論補助方案，全力協助農民。

(中時)