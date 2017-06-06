草屯商工畢業生85人考取乙證 創歷年新高
草屯商工今年三年級應屆畢業生，已有85人考取乙級證照，創歷年新高，校方今6日公佈這項成果，並邀集通過考照的學生頒贈獎金與合影留念，讓全校洋溢著歡欣喜悅的氣氛。
草屯商工校長黃國軒表示，高職學校就以培養學生專業技能為主，專業證照的取得，也是國家目前推動的政策之一；該校平時就積極輔導學生在求學三年內能如期通過檢定，取得證照，今年就展現豐碩成果。
草屯商工秘書鄭玄倫指出，該校除推動基本丙級證照之外，對推展乙級考照也行之有年，考取乙級證照學生數年年攀升，103學年度有55人、104學年度有71人，今年度則有機械加工1人、CNC車床3人、電腦輔助機械製圖7人、電腦軟體應用16人、自來水配管26人、會計資訊32人，合計今年應屆畢業生共有85人考取乙級證照。
由於專業證照考取，不僅對畢業後升學能有加分，對未來就業也有很大的幫助，鄭秘書透露，該校能有如此明顯進步，應歸功於教師平時認真教學以及利用假日實施輔導，不斷加強學生技能訓練與學生努力學習的成果。
(中時)
關鍵字：草屯商工
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