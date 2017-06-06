黑心豬疫苗案偵結 雲林地檢署起訴9人

雲林地檢署偵辦黑心豬疫苗案，查獲動物藥品經銷商王耀麟、沈恒毅2名主嫌，將原廠百靈佳牌豬隻環狀病毒疫苗，加水稀釋分裝販售。6日偵結，對被告王耀麟、沈恒毅等9人提起公訴。

雲林地檢署表示，王耀麟、沈恒毅等9人涉嫌販售黑心豬疫苗，分別依違反動物用藥品管理法製造動物用偽藥、販賣動物用偽藥；刑法詐欺、行使偽造私文書及特種文書罪嫌，以及違反動物用藥品管理法過失販賣動物用藥品罪嫌提起公訴。

(中時)