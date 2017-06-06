斷交內幕！卡達為救皇室人質 曾付300億給蓋達組織
中東以石油致富的小國卡達，5日驚爆外交危機，7個鄰近的國家以「反恐」為由和卡達斷交，讓卡達瞬間成為波斯灣的孤兒，這起斷交潮的內幕也隨之曝光了，原來卡達曾為了將在伊拉克打獵遭綁架的皇室成員救回，付了高達10億美元(約新台幣300億元)的贖金給恐怖組織蓋達組織(al-Qaeda)，這樣「資助恐怖組織」的行為，也成為了壓垮各國和卡達友誼的最後一根稻草。
據英國《金融時報》報導，當地的軍事組織指揮官和整府官員透露，卡達為了救出遭敘利亞恐怖份子綁架的26名皇室成員和50名軍人，付了高達10億美元的贖金給中東地區的黑名單組織 ─ 敘利亞的蓋達分支和伊朗的國安單位。這26名卡達皇室是在伊拉克南部參加「獵鷹派對」時遭到綁架。
交換回26名皇室成員的贖金在今年4月時交付，由2名當地官員、3名伊拉克什葉派軍隊領袖和2名敘利亞反對派人士進行贖人的作業，其中7億美元(約新台幣210億元)付給了伊朗的官員和他們支持的伊拉克什葉派軍隊，剩下的2-3億元(約新台幣60-90億元)則付給了蓋達組織在敘利亞的分支Tahrir al-Sham。
卡達此舉雖是「交付贖金」，但的確是資助了中東地區令人頭痛的恐怖組織，並且讓波斯灣鄰國最憤怒的是，這10億中的大部分還支付給了該地區最大的敵人 ─ 伊朗，也成為壓倒了沙烏地阿拉伯及其盟友和卡達友誼的最後一根稻草。
5日由沙烏地阿拉伯打響了斷交潮的第一炮，以卡達「破壞區域穩定」，支持包含穆斯林兄弟會、伊斯蘭國與蓋達基地組織等恐怖組織，與其斷交，隨後埃及、巴林、阿聯酋、葉門，以及利比亞東部政府與馬爾地夫也跟著宣布和卡達斷交。卡達則表示沙烏地阿拉伯的指控「子虛烏有」，面對交付高價贖金的指責，官方表示沒辦法馬上回應，但官方消息人士指出，贖金的確有交出去。
(中時電子報)
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