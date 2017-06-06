氣象局：台中等5縣市大雷雨特報

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由於對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，中央氣象局下午4點多對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨特報。

氣象局說，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

(中時)