《花甲男孩轉大人》台中取景 3分鐘一鏡吵到底

蔡振南（右）與盧廣仲在《花甲男孩轉大人》劇中演出父子，3分多鐘吵架一鏡到底，拍攝地點就在台中市。（圖／台中市府提供）

資深演員蔡振南與盧廣仲3分多鐘一鏡吵到底，在網路瘋傳引起廣大迴響。（圖／台中市府提供）

首播收視亮眼的電視劇《花甲男孩轉大人》，資深演員蔡振南與盧廣仲在劇中演出父子吵架，3分多鐘一鏡到底，在網路瘋傳引起廣大迴響。

由於全劇80%以上在台中取景，台中市政府新聞局除祝賀收視節節高昇外，也盼將感人故事和台中場景分享給觀眾，未來市府也將持續推動影視發展，並結合興建中的「中台灣影視基地」，整合公私資源扶植影視產業，打造台中成為適合拍片的影視文化城。

由導演王小棣總監製、瞿友寧及李青蓉執導的電視劇《花甲男孩轉大人》，首播平均收視開出1.22好成績，打破「植劇場」系列首播收視紀錄，成績亮眼；全劇多數場景就在台中，其中在烏日及大肚瑞井社區拍攝長達3個月。

新聞局表示，《花甲男孩轉大人》全劇除花家是在烏日祖厝取景外，屋外其他場景都在大肚瑞井社區拍攝，甚至第一集中，被當作台北花甲住處外的空鏡頭也是在台中拍攝。

而作為「繁星村」的大肚瑞井社區，不僅有早年台灣社會鄉村常見的三合院、砌牆土角厝，還有周邊大肚山獨特的人文地貌及生態資源，如紫斑蝶遷徙過境等，在地方社造資源積極投入下成為旅遊亮點吸引許多遊客造訪。

新聞局說，瞿友寧身為台中人，對在台中拍片像回到自己家，還表示台中具有城市、鄉村等不同場景與得天獨厚的拍片條件，拍攝過程中更感受到濃厚的人情味，這幾年許多作品都有在台中拍攝非常值得。

電視劇《花甲男孩轉大人》由原著小說改編，描述一群幼稚男人的成長過程，呈現一連串看似荒謬卻有寓意的故事，全劇由知名歌手盧廣仲、資深演員龍劭華、蔡振南、康康以及新生代演員嚴正嵐等人擔綱演出，透過盧廣仲飾演名叫「花甲」的男孩故事，帶出年輕人對「家庭」、「文化」、「習俗」等層面的反思。

(中時)