陽岱鋼巨人首秀戰西武 扛1棒中外野
等了3個多月，轉戰讀賣巨人的陽岱鋼總算登上一軍，盼助巨人軍中止10連敗，他隨即在6日巨人作客對戰西武系列賽首戰，扛起球隊開路先鋒重責，同時鎮守熟悉的中外野大關，他也是今年巨人軍啟用的第4名開路先鋒。
巨人近期吞下一波10連敗，其中一個主因就是前3棒攻擊表現不佳，尤其重要的開路先鋒，總教練高橋由伸嘗試讓坂本勇人、脇谷亮太、長野久義擔此重任，但3人41打數卻僅打出7安，打擊率低到僅1成71，如今熟悉這個位置的陽岱鋼頂上位置，若他能找回打擊手感，巨人攻勢勢必更具威脅性。
(中時電子報)
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