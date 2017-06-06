員林靜修國小鐵路志工隊成軍
員林市靜修國小的鐵道文化園區很受鐵道迷的歡迎，配合鐵道文化與教學，學校號召成立全國第1支校園鐵路志工隊，市長張錦昆與校長黃榮森今天主持成軍典禮，期許志工們可以陪伴大家認識回味台灣的鐵道文化與歷史。
靜修國小鐵道文化園區也是鐵道教育園地，園區成立以來除了陸續舉辦系列活動，今年更配合湖埔社區大學安排系列鐵道導覽人員培訓課程，認識鐵道文物與參訪鐵道設施。
校長黃榮森說，為延續鐵道熱情，這群愛好鐵道文化的人士相約加入靜修鐵道文化園區行列成立鐵道志工隊，隊員們也將不斷成長，運用所學協助推廣鐵道文化與教學。
靜修鐵道文化園區設施不斷積極充實，未來還將推出受歡迎的火車高架區、兩棟大樓伸縮縫改造而成火車出山洞的半立體圖像，以及配合在地學區的鐵路穀倉完成的鐵道情境藝術彩繪牆。
靜修校園鐵路志工隊成員10多人，首任隊長陳詠媺、副隊長崔雅美，個個都是具備鐵道專業的鐵道迷，對於台灣的鐵道如數家珍；黃榮森說，學校還遴聘8名鐵道專業顧問，希望這個小而美的創意組織能夠透過教學與導覽，協助深根鐵道教育，讓各界一同回味員林舊站風華及認識優質的鐵道文化特質。
(中時)
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