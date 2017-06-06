每周往返百公里主持彌撒 南耀寧神父申請當台灣人

移民署新竹縣服務站、新竹縣政府、尖石鄉公所等6日前往嘉樂天主堂，為南耀寧神父（左三）申請歸化。（莊旻靜攝）

南耀寧神父（右）在尖石鄉服務已有14年，曾經有4年餘時間，每周騎單車往返輔大、尖石鄉。（莊旻靜攝）

移民署新竹縣服務站6日前往嘉樂天主堂，為南耀寧神父（藍衣者）申請歸化。（莊旻靜攝）

南耀寧神父曾以中國共產黨首任總書記陳獨秀為研究對象，論文則撰寫陳獨秀的前半生，全篇以法文寫作。（莊旻靜攝）

南耀寧神父（中）曾長期以新聞、報章，分析中國大陸的政治、警政、文化等資訊，成為研究中國大陸學者的重要文本。（莊旻靜攝）

移民署新竹縣服務站、新竹縣政府等6日前往嘉樂天主堂，為南耀寧神父（右二）申請歸化。（莊旻靜攝）

法國籍神父南耀寧來台20餘年，大半時間都在尖石鄉服務，曾有4年餘時間，每周自輔仁大學騎單車到尖石鄉主持彌撒，單程就要3.5小時，至今仍定期開車102公里探視教友，不少原住民是他自幼看到成人，他也善用外文能力教導孩子們學習英文，移民署新竹縣服務站、新竹縣政府、尖石鄉公所等人6日前往嘉樂天主堂，為南神父申請歸化程序，「將成台灣人！」

南耀寧為耶穌會神父，具有博士學位，大學攻讀中文、英文，後申請中法獎學金，至天津南開大學深造，當時他對中國歷史、文化產生興趣，博士時甚至以中國共產黨首任總書記陳獨秀作為研究對象，並以法文寫作論文，探討陳獨秀的前半生。

南耀寧曾在香港每周撰寫新聞分析，成為珍貴文史，題目自中國政治、武裝警察、文化等，範圍廣泛而多元，南耀寧說，在當時是定期汲取近百份報章雜誌並做分析，來台後也持續至1998年並命名《中國消息分析》，這些資料現也保存在中央圖書館，供研究中國大陸的學者作為參考。

在1998年至2003年之間，南耀寧當時在輔大研究中國及兩岸關係，但聽聞尖石鄉缺少神父，他即以單車為主要交通工具，每周往返輔大、尖石鄉，單程約70公里、花費3.5小時，他甚至曾騎單車到後山天主堂講道，直到2003年擔任嘉樂天主堂本堂神父才中斷，這輛單車至今也放在天主堂內，偶爾南耀寧還是會騎單車上山。

南耀寧在尖石鄉已有14年之久，也身兼天主教新竹社服中心主委，由於堂區幅員遼闊，走訪教友、各教堂單程即有102公里，他天性樂觀開朗，在玉峰時除了傳授生命教育，也為當地學生開設英文課，也曾有10年時間在竹東鎮由新事社會服務中心開設課輔班中，講述英文。他以神父、學者的角度深入原住民部落，也觀察當地文化、產業變化，希望在國中、小階段，盼能透過信仰，帶領年輕人找到自己的方向。

移民署新竹縣服務站主任毛兆莉、新竹縣政府民政處、尖石鄉公所6日同赴嘉樂天主堂，為南耀寧神父申請歸化手續，是繼丁松青神父、趙秀容修女之後，成為新竹縣第3個具有申請國籍歸化程序的外籍神職人員。

(中時)