中鋼校園尋才 缺席太多無「錄」用

考生進行實做考試及面試，中鋼公司派出9名長官擔任考官，為的是能挑選出技術優良且人格特質能適合職場的員工。（花蓮高工提供）

考生進行實做考試及面試，中鋼公司派出9名長官擔任考官，為的是能挑選出技術優良且人格特質能適合職場的員工。（花蓮高工提供）

校長葉日陞（中）與錄取中鋼實習生的專班學生們合影。（花蓮高工提供）

中國鋼鐵公司進校園尋才，除了專業技能的要求，擔任考官的中鋼管理師吳致文說，更在意學生的品性，出席率低於九成五直接刷除，相當於一學期請假次數不超過3次，而8名錄取的高二學生，將於暑假前往高雄中鋼公司進行6週的專業實習，高三畢業後直接成中鋼員工。

國立花蓮高工與中國鋼鐵公司合作辦理機電整合就業導向專班，今年邁入第三年，進入校園尋覓合適員工，錄取的「準員工」將於暑假致公司進行專業實習，作為錄取正式員工的考核，高三回校完成學業，畢業後即可馬上進入中鋼公司上班。

經學校篩選出機械科、電機科優秀原住民族學生及競賽選手，共16名學生參加校內面試，實習主任陳文帆表示，不少學生家境清寒，看上中鋼的完善制度及福利，今年20歲的第一屆錄取學生曾回校分享，去年年薪超過60萬元，每年有3次加薪機會，帶給學弟妹很大的動力。

為選出優秀實習生，中鋼大陣仗的來了9位主管到花工辦理為期2天的實做考試及面試，為的是能挑選出技術優良且人格特質能適合職場的員工，管理師吳致文說，企業最重視的就是「態度」，有了良好的態度，才是可永續栽培的對象，透過實做與面試，也是讓各部門用人單位能更精?的選出他們未來的同事。

錄取的機械科學生許瑋祥說，為了順利考取中鋼，2年來考取2張相關證照，盼能用三年所學專業，減輕父母親的經濟負擔，現在第一關的面試已經通過，暑假的實習重頭戲才要開始，他自信的說，「明年畢業我一定會去中鋼上班！」。

校長葉日陞指出，就業導向專班提供有意願就業的學生一個專業的踏板，中鋼專班三屆來共錄取27名學生，過去兩屆學生完成暑期實習，也都順利在畢業後成為正式員工，此外，汽車修護就業導向專班，讓學生除了升學外有另一上進的管道。

(中時)