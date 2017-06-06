坐輪椅也能打保齡球 洗溝、全倒樣樣來
花蓮市體育會今天起在大魯閣保齡球館舉辦「身心障礙保齡球運動體驗營」活動，一連三天邀請國立花蓮特殊教育學校、美崙啟能發展中心等學生免費入場打保齡球，現場「咚、咚」聲四起，只要球丟得出去，就會迎來歡呼聲，場面相當熱鬧。
開幕首日90名學生享受在倒瓶的樂趣，國立花蓮啟智學校校長劉于菱指出，學校平時有學生打滾球、足球、羽球等運動，保齡球因所需經費較高，僅能透過資源協助，讓學生也能到場體會到專業的保齡球場。
大魯閣保齡球館場地乾淨寬敞，又有電梯可搭乘，坐著輪椅的學生也能，透過保齡球斜坡軌道的協助，將球擺上軌道上，就能調整球滾動的方向，讓身障朋友也能輕鬆地滾出漂亮球路。
不少來自南區的身心障礙學生第一次接觸保齡球，剛開始不知道拿法與玩法，透過大魯閣工作人員及老師的協助教學，愈玩愈上手，有人用雙手滾球，也有人用單手扔出保齡球，「洗溝」、「全倒」樣樣來。
市長魏嘉賢表示，體驗營活動邁入第六年，除了讓身心障礙孩子能夠一起體驗保齡球運動的樂趣外，舒展筋骨，達到復健的功能，更希望尋找出能代表花蓮參加身心障礙運動會的合適選手。
(中時)
關鍵字：大魯閣保齡球館、身心障礙保齡球運動體驗營
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