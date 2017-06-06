法網》無懼恐攻 莫瑞：謝謝你們來看球

英國球王莫瑞感謝法網球迷，並對倫敦恐攻祈禱。(美聯社)

倫敦3個月內發生3起恐怖攻擊事件，身為英國女皇冊封的爵士(Sir)，英國名將莫瑞(Andy Murray)5日拿下比賽後展現球王典範，不僅為倫敦恐攻悲劇的受害者致哀、祈禱，也難得感性對到法網現場觀戰的球迷表達感謝。

莫瑞6比3、6比4、6比俄羅斯21歲卡察諾夫﹙Karen Khachanov﹚挺進8強，寫下職網生涯第650勝，將與錦織圭爭4強門票。即便身處法國，莫瑞不忘為祖國的恐攻意外表達哀悼。

英國球王莫瑞挺進法網男單八強。(美聯社)

曼徹斯特5月底演唱會爆炸造成22死超過百人傷，4日又發生7人喪命48傷恐攻悲劇，莫瑞說「我想所有的人都與我同在，為恐攻哀悼，願我們的心與祈禱與受害者家屬同在。我想歐洲很大部分都深陷其陰影中。」

不僅倫敦，包括法國先前也曾遭受恐怖攻擊，世界第1莫瑞說，「我也由衷感謝到場支持網球的所有人，創造如此美妙的比賽氛圍，能在大家面前展現球技我非常感激。」

莫瑞深信網球作為全球性運動，擁有讓世界各個角落的人們重新團結的力量，「我想運動、網球，絕對能讓不同區域的人們團結在一起。希望我們能找到解決的辦法，因為恐攻問題已經懸宕太久。」

(中時電子報)