法網》無懼恐攻 莫瑞：謝謝你們來看球
倫敦3個月內發生3起恐怖攻擊事件，身為英國女皇冊封的爵士(Sir)，英國名將莫瑞(Andy Murray)5日拿下比賽後展現球王典範，不僅為倫敦恐攻悲劇的受害者致哀、祈禱，也難得感性對到法網現場觀戰的球迷表達感謝。
莫瑞6比3、6比4、6比俄羅斯21歲卡察諾夫﹙Karen Khachanov﹚挺進8強，寫下職網生涯第650勝，將與錦織圭爭4強門票。即便身處法國，莫瑞不忘為祖國的恐攻意外表達哀悼。
曼徹斯特5月底演唱會爆炸造成22死超過百人傷，4日又發生7人喪命48傷恐攻悲劇，莫瑞說「我想所有的人都與我同在，為恐攻哀悼，願我們的心與祈禱與受害者家屬同在。我想歐洲很大部分都深陷其陰影中。」
不僅倫敦，包括法國先前也曾遭受恐怖攻擊，世界第1莫瑞說，「我也由衷感謝到場支持網球的所有人，創造如此美妙的比賽氛圍，能在大家面前展現球技我非常感激。」
莫瑞深信網球作為全球性運動，擁有讓世界各個角落的人們重新團結的力量，「我想運動、網球，絕對能讓不同區域的人們團結在一起。希望我們能找到解決的辦法，因為恐攻問題已經懸宕太久。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。