夜店殺警案第74嫌 判刑10年10月

3年前發生的北市信義區夜店殺警案，從案發迄今，檢方陸續依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆等罪，起訴富少曾威豪等73人，除5位少年犯，其他都在二審審理中。檢警另查出狠踹刑警薛貞國的還有查漏網之魚林立凡，案經起訴，台北地方法院依殺人罪，判林立凡有期徒刑10年10月。

2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪及女友劉芯彤在信義區SPARK夜店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨；蕭為替2人出頭，就用「微信」通訊軟體，在「中山好青年」群組留言，糾集人馬到夜店現場理論。

14日凌晨1點多，蕭叡鴻等70多人集合後前往SPARK，聚集在門口和大廳，休假中的信義分局偵查隊員警薛貞國，接獲路過同仁莊瑞源通報，得知負責的警勤區有人聚集，就依職務需要到場查看。薛表明警察身分，並責備曾威豪等人吵鬧行為，引起在場人士不滿，除出手毆打薛，還有人高喊「殺死他、拖出去」，薛寡不敵眾，遭眾人徒手、腳踹和持棍棒、紅龍柱痛毆倒地致死。

案發後，檢警先後起訴73人，除5位少年犯由少年法庭處理，另外68人，北院一審依聚眾鬥毆、殺人等4罪，分別判刑2月至13年不等。案經上訴二審審理後，檢警又查出21歲的林立凡，在案發時曾在現場助陣，並朝刑警薛貞國身體重要部位狠踹1腳，經比對監視器畫面後，認定林立凡犯行罪證明確，將他起訴，成為案發後第74名被法辦的涉案人。北院審理後，合議庭認定林以拳打腳踢方式，與本案共犯共同殺害薛貞國，依殺人罪判將林判刑10年10月。本案可上訴。

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(中時)