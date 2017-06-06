陳治文爭取醫療資源　轉運站增醫療設施可行

桃園市議員陳治文爭取在埔頂營區內設立醫療設施。（甘嘉雯攝）

大溪觀光熱絡，平日交通就很繁忙，假日更是擁塞，桃園市議員陳治文表示，若在老城區有民眾要送醫，救護車要將患者送到責任醫院即國軍總醫院桃園院區至少要花25分鐘，中重度患者若要到林口長庚醫院，也會超過40分鐘，她建議市府在大溪埔頂都計內設置「醫療-長照專區」，市長鄭文燦允諾研擬。

陳治文表示，目前八德、大溪、復興區人口數每年持續成長，接近30萬人，老年人口也在增加，目前全桃園市65歲以上的人口已經超過20萬人，大溪、八德、復興老年人口比超過10%。

因應衛生福利部推動長照2.0計畫，為了讓民眾可以從醫療照護順利的延續到長照服務，陳治文建議應加強各醫院做好與長照服務銜接的規畫，她說，大溪埔頂計畫作通盤的規畫及考量，把醫療，特別注重緊急醫療併同長照服務納入整體規畫，並參考其他縣市的作法，設立跨局處工作小組進行評估。

鄭文燦表示，市府會成立醫療資源整體規畫跨局處小組，而對於埔頂重畫區旁的埔頂營區，是市府與軍方合作的聯合開發案，目前主要規畫做2公頃的轉運站，為增加醫療設施，責由都發局進行研擬可行方案。

(中時)