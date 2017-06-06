最好的國民外交！　消防隊員善心助日本遊客

日本遊客在臉書發文，感謝坪林消防分隊的善心幫忙。（翻攝臉書）

一對來自日本的情侶昨天（5日）到新北市坪林區遊玩，因找不到欲投宿的民宿，向坪林消防分隊求助，雖經好心隊員指引，2人找到民宿，卻發現訂房手續出錯未訂到房間，剛好民宿主人又不在，隊員立刻幫2人找到另1間民宿順利入住，這對情侶在臉書發文，感謝善心的台灣消防隊員。

坪林消防分隊表示，這對日本情侶昨天傍晚6時許走進分隊，詢問欲投宿的民宿地址，隊員們協助指引2人找到民宿，但2人約1個小時後又走回分隊，雙方以英、日語夾雜溝通多時，才知道2人當初透過友人代訂民宿手續出錯，民宿並未收到訂房申請，2人不知該怎麼辦，顯得相當焦急。

隊員見2人已相當疲憊，立即邀2人坐下休息，因坪林盛產包種茶，特定泡了一壺茶請2人喝，並協助詢問其他民宿是否還有空房，順利找到另1間民宿讓2人入住，雙方也互加臉書好友，這對情侶隨後在臉書發文感謝台灣消防隊大哥們的善心。

其中男遊客上月底曾在臉書發文表示要到台灣玩，當時就有友人留言說：「台灣人都非常善良好相處。」坪林消防分隊隊員們笑說，沒想到舉手之勞，卻成就了一次最好的國民外交，大家都覺得很開心。

(中時)