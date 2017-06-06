逾期小羊肩捲被吃下肚! 中市衛生局封存3公噸
台中市衛生局日前接獲民眾檢舉，位於大雅區的「泰壹商行」產品有疑慮，經稽查後發現逾期的「小羊肩捲」商品，其中部分逾期肉品分別流入潭子區的小火鍋店及另一間個體戶，經持續清查，共封存2995.27公斤疑慮肉品，但有20公斤已被民眾吃下肚。
衛生局食藥科長傅瓊慧指出，上月間接獲民眾檢舉，指稱大雅區一間商行每天晚間8、9點會開門，之後又關門，而早上8、9點又會開門出貨，之後又關門，形跡可疑，立即派出稽查人員前往了解。
傅瓊慧說，經清查該商行販售的21個品項產品，發現其於3月8日及4月26日進貨的「小羊肩捲」2批，分別於3月8日、3月16日到期，其中3月16日到期的5箱貨品都未售出，立即查封，並查封3月8日到期的存貨1箱，總計封存現場83.2公斤逾期肉，另清查下游2家業者。
衛生局表示，經清查下游業者，查封剩餘逾期肉品31.78公斤，但初估約有20公斤已經被民眾吃下肚，此外，也在泰壹商行另個專區查獲2880.29的邊肉、肥肉等廢料，因業者無法說明其品項與到期日，認定為有疑慮肉品。
對於進口逾期貨品，業者表示是沒留意有效期限，才會不慎進貨。但衛生局發現，泰壹商行進貨時，該肉品已經過期，將持續清查後端有無問題，並針對泰壹商行開罰24萬元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。