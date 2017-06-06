逾期小羊肩捲被吃下肚! 中市衛生局封存3公噸

衛生局稽查人員封存泰壹商行的逾期肉品。(林欣儀翻攝照片)

台中市衛生局日前接獲民眾檢舉，位於大雅區的「泰壹商行」產品有疑慮，經稽查後發現逾期的「小羊肩捲」商品，其中部分逾期肉品分別流入潭子區的小火鍋店及另一間個體戶，經持續清查，共封存2995.27公斤疑慮肉品，但有20公斤已被民眾吃下肚。

衛生局食藥科長傅瓊慧指出，上月間接獲民眾檢舉，指稱大雅區一間商行每天晚間8、9點會開門，之後又關門，而早上8、9點又會開門出貨，之後又關門，形跡可疑，立即派出稽查人員前往了解。

傅瓊慧說，經清查該商行販售的21個品項產品，發現其於3月8日及4月26日進貨的「小羊肩捲」2批，分別於3月8日、3月16日到期，其中3月16日到期的5箱貨品都未售出，立即查封，並查封3月8日到期的存貨1箱，總計封存現場83.2公斤逾期肉，另清查下游2家業者。

衛生局表示，經清查下游業者，查封剩餘逾期肉品31.78公斤，但初估約有20公斤已經被民眾吃下肚，此外，也在泰壹商行另個專區查獲2880.29的邊肉、肥肉等廢料，因業者無法說明其品項與到期日，認定為有疑慮肉品。

對於進口逾期貨品，業者表示是沒留意有效期限，才會不慎進貨。但衛生局發現，泰壹商行進貨時，該肉品已經過期，將持續清查後端有無問題，並針對泰壹商行開罰24萬元。

(中時)