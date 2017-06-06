滬指重回3,100點上方 成交跌破3千億元人民幣

新華社報導，經歷了前一交易日的分化格局之後，6日滬深股指雙雙收漲，滬指重回3,100點上方。但兩市成交未能有效放大，總量跌破3千億元人民幣（下同），顯示市場心態謹慎。

當日滬指收在3,102.13點，上漲10.47點，漲幅為0.34％。深證成指以全天最高點9,915.92做收，上漲73.32點，漲幅為0.74％。創業板指數開低後震盪上揚，以1,766.39點報收，比上個交易日漲5.15點，漲0.29％。

在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續縮量，分別成交1,278億元和1,700億元，總量跌破3千億元。

(工商)