賴清德稱「親中愛台」 總統府：看法一致

總統府發言人林鶴明今日表示，總統府發言人林鶴明表示，和政府一直以來的看法一致。（圖/資料照片，黃世麒攝）

台南市長賴清德昨（6日）在議會答詢上表示，自己「親中愛台」。對此，總統府發言人林鶴明今日表示，關於賴清德的發言，和政府一直以來的看法一致。

林鶴明說，關於賴清德的發言，和總統府一直以來的看法一致。事實上，健全的兩岸交流，不應該設置任何政治前提，也不應該有不當的干擾，如此才能真正達成兩岸相互理解與認識，並促進雙方在各領域有意義的發展及合作。

林鶴明強調，台灣致力區域和平、維持兩岸穩定的政策立場明確且一致。兩岸政策上，我方一再重申，過去幾個月以來，新政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也本於尊重歷史及求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，來逐步化解對立和分歧。

賴清德今日向媒體進一步說明，表示台灣應該要親近中國、親近美國、親近日本，本來台灣就該這樣做；並說我方抗議中國打壓台灣參加WHA，這是「一種反抗，不是反中」。不過，此番「親中愛台」的言論也遭到前總統府副秘書長羅智強嘲諷，說賴清德這種變臉術，連X戰警裡的魔形女，看到也會傻眼，「真是不世出的人才啊！不當總統是浪費了」。

(旺報)