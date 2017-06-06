一天血便近30次　全台3000多人受這病所苦

慢腸炎患者林小姐過去受疾病所苦，一天曾腹瀉近30次，透過治療已穩定病情。（倪浩倫攝）

台灣發炎性腸道疾病學會引進「方便卡」，盼盼國內店家業者和公家單位，適時提供廁所和廁紙協助患者。（倪浩倫攝）

34歲的林小姐，約7年前突然開始頻繁腹瀉、甚至合併血便，一天最高達30次，工作場合、用餐地點若無廁所，或廁所數量不夠，便會極度緊張和不安，最終確診「慢腸炎」。醫師指，慢腸炎為一種自體免疫疾病，若未適當治療，不僅易大服影響社交和生活，更會提高罹患大腸癌的風險。

台灣發炎性腸道疾病學會理事長、台大醫院內科部主治醫師翁昭旼說，該疾病是因自體免疫系統失調，原本應是遇到細菌、病毒才啟動反應，現在卻是「無差別攻擊」，腸道不斷遭受攻擊而長期發炎與潰瘍，進而出現頻繁腹痛、腹瀉、甚至合併血便等症狀。

林小姐在反覆血便半年後才前往就醫，卻在2年後才確診，更一度覺得「無法根治」，心生放棄而尋奇民俗療法、卻導致症狀加劇，最終又乖乖回醫院服藥，但此時藥的劑量已需先前的3倍。高雄巿立大同醫院副院長吳登強說，慢腸炎患者好發於10~40歲的青壯族群，雖無法根治，但早期發現、正確治療，將有助於控制腸道發炎，維持患者生活品質，同時減少因反覆發炎，罹患息肉、甚至腸癌的風險。

翁昭旼說，過去國外曾有統計，罹患全腸道發炎疾病者，10年後罹患腸癌的風險是一般人的2倍，且往後每過10年，便會再次翻2倍；但他強調，現治療技術已有大幅進展，只要持續就醫控制，排便狀況、罹癌風險均能控制的和常人差不多。

根據健保統計，我國慢腸炎患者超過3600人，較15年前上升26倍。翁昭旼解釋，近年來，全世界的慢腸炎患者均有增加趨勢，除了因醫療觀念進步，把過去很多罹病卻未發現的「黑數」給揪出來以外，現今衛生條件好，也讓體內免疫系統的容忍度降低，進而增加罹病風險。

翁昭旼進一步指出，目前該疾病並無好的預防方法，故「治療勝於預防」，民眾只要有任一下列症狀，便應儘速至醫院檢查：腹瀉時糞便帶血或黏液、腹痛或腹瀉症狀持續超過3周、有急便感但解不出來或解不乾淨、體重1年內體重莫名減輕逾10％。

為維護漫腸炎患者權益，台灣發炎性腸道疾病學會今引起國外實施多年的「方便卡」，盼國內店家業者和公家單位，適時提供廁所和廁紙協助患者。

(中時)