普丁否認「通俄門」 前美國安顧問嗆他說謊

蘇珊萊斯(Susan Rice)在2013年至2017年初，擔任美國前總統歐巴馬政府的國安顧問。(圖/美聯社)

俄國總統普丁(Vladimir Putin)。(圖/美聯社)

前美國安顧問蘇珊萊斯(Susan Rice)對於俄國總統普丁日前接受媒體專訪時，一概撇清的態度，相當不以為然，她對媒體放話說，普丁否認干預美大選是「公然說謊」。她還說最近很關注川普女婿庫什納的消息，因為她在情報單位工作25年，從沒聽過這種近乎賣國的「通俄門」事件！

根據《新聞周刊》(Newsweek)報導，蘇珊萊斯得知俄國總統普丁在NBC專訪時，駁斥所有有關美國聯邦調查局指涉俄國駭客介入美國政黨競選活動的證據，都是「無稽之談」時，她周日(4日)也在《ABC新聞》大聲撻伐說，坦白來講，普丁根本在說謊。

蘇珊萊斯在2013年至2017年初，擔任美國前總統歐巴馬政府的國安顧問。萊斯說，事實上，所有的美國情報單位都高度信任而且肯定，俄羅斯政府的最高層級，在2016年美國大選期間，費盡千辛萬苦在背後干預整個競選過程。但是為什麼美國情報單位當時沒有警告選民，俄國勢力正在介入總統選舉呢？萊斯說，其實他們已經盡了最大努力！

萊斯堅稱，早在去年大選前1個月左右，美國國土安全部和國家情報局局長辦公室就已吹響危險的號角，甚至還在10月7日發出一份聯合聲明，聲稱他們對於所提出的俄政府主導發送黑函到美國人民、機構甚至政府單位的事實證據，都相當有自信。但是，這個警告很快被其他新聞淹沒，當時突發很多爆炸性的消息，像是川普對女助理伸鹹豬手的性醜聞，和維基解密曝光希拉蕊電郵的事件等等，讓這份聯合聲明根本不受矚目。

萊斯說，她最近相當「關注」通俄門事件的頭號線人川普女婿庫什納，有關他提議透過外交機構的管道，建立一條可以和俄羅斯政府溝通的秘密渠道，以防止他人竊聽的消息，她說這真的相當不尋常，令人難以置信，她在情報單位服務25年來，從來沒聽過這麼離譜的事情！

(中時電子報)