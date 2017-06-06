一帶一路照亮現代長安城 台灣青年該看看

智慧學鎮(圖/取自青年公社)

西安市是四大文明古都之一，古稱長安、京兆，是歐亞大陸橋的中心城市，也是大陸的知識、科技、人才及教育之城，科技實力堅強，位列全國第三。《青年公社》今（6）日刊出〈這樣的現代長安城，台灣青年你可想來看看？〉，介紹在一帶一路戰略下，西安產業小鎮、眾創空間的傲世全球的卓越發展。

西安有智慧學鎮、硬科技小鎮及陸港金融小鎮等產業小鎮，智慧小鎮是一所大學，是西安交通大學參與建設的「中國西部科技創新港」，是青年通往未來的地方。在這裡，充斥精良設備與優秀人才，省部級以上的重點實驗室可建100多個，特色學院與世界名校攜手合作，96台塔吊機日夜不停工作，隨時可見國際級大師、頂尖企業家，融校區、園區、社區為一體。

硬科技小鎮(取自青年公社)

位於國家級新區西鹹新區灃西新城的硬科技小鎮，擁有現代頂端科技，與難以複製模仿的高門檻原創技術，是大陸以硬科技為導向的首座產業園。未來將結合更多技術、人才、資本，吸引世界硬科技企業匯聚，有效實現科技與市場需求的對接。

中西部陸港金融小鎮是跨境結算平台與中小企業孵化基地，據評估，2020年小鎮將達1000家以上金融企業、15至20家銀行規模，成為管理5000億人民幣資產，年利潤逾20億人民幣的全國物流金融中心。

另在眾創部分，陝西省目前擁有國家級眾創空間45家、省級眾創空间56家、省級星創天地23家，各類科技孵化器79家，入孵企業3734家，形成功能多樣的科技創新創業服務體系。

中國科學院西安光學精密機械研究所(取自青年公社)

中科創星是大陸首個專注於硬科技的國家級孵化器，成立四年成績斐然，已孵化高科技企業160家，引進海外高端團隊60個，市值達120億元，保守預計未來將創造1000億元市值。陕西微软创新中心則是微軟總部直接授權，投下資源最多、業務最廣的創新中心，未來將聚焦互聯網相關新創企業孵化。

微軟創新中心專家牆(取自青年公社)

文章最後寫道，「這座有著3100年建城史，1100年帝都史，曾經周禮秦制、漢韻唐風，十三個王朝雄踞的古都，這個華夏文明的發祥地、絲綢之路的起始點，在一帶一路戰略下，必將會在不久的將來重新煥發勃勃生機。這樣的現代長安城，臺灣青年你可想來看看」？

(中時電子報)