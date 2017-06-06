以WHA看國際勞工大會 學者批政府神隱
今年國際勞工大會（International Labor Conference，ILC）昨（5）日登場，於瑞士日內瓦舉行為期2周的會議，中正大學勞工系助理教授劉黃麗娟批評，台灣政府對於ILC的關注度太低，「好像幫完了工會、雇主團體，就沒事了」。
劉黃麗娟以世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）為例，一樣都是聯合國的專門機構，WHA有政府、外交部多方努力，強調防疫無國界，各方關注度高，但政府難道沒看到全球勞動的領域內，台灣也很重要嗎，在ILC當中，政府又在哪裡？
劉黃麗娟說，ILC裡面，政府、勞方、資方3方都扮演相當重要的角色，但為什麼從來沒看到政府參與其中？政府怎麼找不到合理化的參與的理由，「好像覺得在幫工會的忙，沒有，是工會在幫你的忙」。
劉黃麗娟強調，ILC從來不曾拒絕申請旁聽，但去年卻阻擋她的學生用台灣護照申請旁聽，今年恐怕連自己的觀察員身分都要被阻攔，因此才投書媒體表達不滿，認為台灣政府無論藍綠，從以前到現在，在ILC持續缺席，沒有當作是應該優先積極突破的組織。
劉黃麗娟表示，台灣在整個國際全球供應鏈扮演其重要的角色，政府更應該積極突破跟爭取，讓台灣有發聲地位。對此，勞動部僅簡單回應，此事已交由外交部處理，一切以外交部的發言為主。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。