以WHA看國際勞工大會 學者批政府神隱

今年國際勞工大會（International Labor Conference，ILC）昨（5）日登場，於瑞士日內瓦舉行為期2周的會議，中正大學勞工系助理教授劉黃麗娟批評，台灣政府對於ILC的關注度太低，「好像幫完了工會、雇主團體，就沒事了」。

劉黃麗娟以世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）為例，一樣都是聯合國的專門機構，WHA有政府、外交部多方努力，強調防疫無國界，各方關注度高，但政府難道沒看到全球勞動的領域內，台灣也很重要嗎，在ILC當中，政府又在哪裡？

劉黃麗娟說，ILC裡面，政府、勞方、資方3方都扮演相當重要的角色，但為什麼從來沒看到政府參與其中？政府怎麼找不到合理化的參與的理由，「好像覺得在幫工會的忙，沒有，是工會在幫你的忙」。

劉黃麗娟強調，ILC從來不曾拒絕申請旁聽，但去年卻阻擋她的學生用台灣護照申請旁聽，今年恐怕連自己的觀察員身分都要被阻攔，因此才投書媒體表達不滿，認為台灣政府無論藍綠，從以前到現在，在ILC持續缺席，沒有當作是應該優先積極突破的組織。

劉黃麗娟表示，台灣在整個國際全球供應鏈扮演其重要的角色，政府更應該積極突破跟爭取，讓台灣有發聲地位。對此，勞動部僅簡單回應，此事已交由外交部處理，一切以外交部的發言為主。

(中時)