高市邀八大、摩鐵業者齊反毒 誓打造無毒城市
高雄全面反毒，展決心魄力！繼率全國之先成立1級機關「毒品防制局」、籌組「毒品防制事務基金會」外，市警局6日邀集特定營業場所業者齊聚宣誓拒毒；局長陳家欽強調，已有摩鐵屢遭查毒且未通報被開鍘歇業首例，盼各特定行業能以身作則，建立良好通報管道，與市府攜手用實際行動打造無毒城市。
立法院上月三讀通過增訂毒品危害防制條例31條之1，若特定營業場所未配合防制毒品義務、發現施用毒品者未報警處理，最高可罰負責人100萬元罰鍰，情節重大者還可勒令停、歇業；其中，亞曼尼摩鐵查獲毒趴10件53人，業者甚至規避警查緝及提供開趴、吸毒器具，早一步被高市府重懲廢照，成了全台禁毒趴第一槍。
市警局指出，近3年查緝經驗研判，從酒店、舞廳、KTV、複合式釣蝦場及旅宿場所查獲吸食或持有毒品，多次發現不良業者或店家有容留毒蟲、阻礙警查緝行徑；警方今年初也訪談278位毒品吸食者，分析初次吸毒處有高達35％是在特定、娛樂場所，足以見得這些地方是毒品吸食、販賣的溫床。
市警局今大動作邀集市區51家特定營業場所業者代表座談，希望透過雙方面的溝通、合作，才能有效阻斷毒品流入，以及在雄檢、橋檢及市府各局處共同見證、宣示下，聯合簽署「無毒城市、高雄誓師」及「無毒商家、有我參加」宣言，將高雄打造成無毒城市。
局長陳家欽表示，各業者代表一定要把反毒情事落實轉達員工、管理者，倘若店家心存僥倖，警方全力查緝、頻派臨檢勤務，讓其生意一落千丈、無法生存；若店家與警建立良好通報，拒毒於門外，警會保密且保護到底，讓其安全有完善保障。
(中時)
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