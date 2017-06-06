KTV離職員工 返店縱火射BB彈
台南市中西區一家連鎖性KTV6日凌晨2時遭人開槍又縱火，高姓離職員工疑似精神狀況不佳，屢次回店騷擾，6日凌晨他竟拿出一把假槍先朝櫃檯李姓女員工射擊BB彈，又逕自到5樓VIP包廂內縱火後逃逸，火勢及時撲滅無人傷亡，警方6日下午4時在永康區將他逮捕歸案，他坦承因糾紛犯案，警方依照公共危險與傷害罪將他移送台南地檢署偵辦。
27歲高姓男子有毒品前科，4年前任職該家KTV服務員，但因吸毒過量導致精神狀態不佳，屢次出現異狀，遭店家發現後，1年後將他解職。
高男離職後屢次回店騷擾，多次聲稱遭店家派人跟蹤，6日凌晨2時在他持假槍回到店裡，要求找店長不得，向李姓女櫃台人員開槍，雖是BB彈，也讓李女嚇得花容失色，臉上、手肘各遭打中。
高男自行搭電梯上到5樓VIP包廂，點燃裝滿汽油的保特瓶，丟向沙發，再趁亂離去。幸好公司防火系統啟動，員工及時發現濃煙，持滅火器衝入包廂，5分鐘內自行撲滅，未造成人員傷亡，但業者仍疏散5樓的消費客人。
警方6日凌晨立刻布線追蹤，下午4時在永康區中山南路與中華西街將他逮捕，高男落網坦承因糾紛犯案。雙腳並有縱火時不慎燒傷的痕跡。
陸姓業者表示，高男精神狀態不佳，屢次騷擾公司，這次縱火僅引起虛驚一場，損害不大，但不排除向高嫌求償。警方偵訊後，將他依照公共危險罪與傷害罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。
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(中時)
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