南水局：曾文越引未復工 盼理性探討致災成因

0601水災在桃源山區降下約1500公釐雨量，造成高雄桃源區聯絡道路崩塌並沖毀民房，曾文水庫越域引水計畫再獲關注；南區水資源局強調，越域引水未復工，日前豪雨致災原因主要為雨量過大、致災位置地質破碎且河川河床自然蜿蜒變遷所致，水利署會針對災害成因進行改善，會以執行力確保當地民眾居住安全。

桃源山區因豪雨成災，溪水暴漲掏空地基，後續修復方式將由公路總局，水利署第七河川局等相關權責機關共同合作，將配合加速辦理堤防的復建工程，確保河段安全。

南水局強調，曾文水庫越域引水工程至今均依民國99年行政院核定「莫拉克風災後續處理方案」辦理，主要係進行相關防災安全措施及流域環境監測等工作，並未復工進行相關工程施工，目前除加強流域環境調查監測、民眾參與機制及資訊公開外，後續亦會傾聽各界意見參納民意。

(中時)