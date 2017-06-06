龍潭國中校長不續聘案 鄭文燦：不改變結果

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市議員閻中傑關注龍潭國中校長不續聘案。（圖/甘嘉雯）

桃園市龍潭國中校長陳麗捐4年任期屆滿，申請連任未獲通過，引發學校教職員、家長會質疑，是因為她執行校地回收與地方人士結怨，桃園市議員閻中傑6日要求市長鄭文燦說明。

鄭文燦表示，家長、教師對校長的支持可以理解，但要尊重遴選委員會決定，不會改變調動結果。

(中時)