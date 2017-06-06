WHA全力為台灣發言 帛琉衛生部長羅伯茲訪新光醫院
世界衛生大會（WHA）日前落幕，於大會中力挺我國，與中國、古巴代表辯論的帛琉衛生部長羅伯茲(Hon. Emais Roberts)訪台，今天特別到新光醫院參訪，除探視該國轉診住院病患外，亦肯定台灣醫療多年來的外交貢獻與成果。
新光醫院副院長楊國卿表示，新光醫院自2007年起為不易取得醫療資源的帛琉，提供全面性醫療照護系統，累計看診帛琉病患約4000人次；上個月帛琉爆發登革熱疫情，造成3人死亡，近200人確診，醫院即刻召開專家會議，籌組帛琉行動醫療團，針對當地急需的醫療物資給予援助，並捐贈靜脈輸注幫浦3台、240罐醫療級防蚊液。
羅伯茲表示，對於台灣醫療實際走入帛琉各個角落，建立起台帛兩國人民深厚友誼，表達最誠摯的感謝，期望帛琉轉診病患返帛後對於台灣的認識，不僅是先進的醫療設備，更能藉由新光醫院即時的服務和不間斷的關懷，推展台灣與帛琉愛無國界的國際醫療合作。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。