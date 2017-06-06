WHA全力為台灣發言 帛琉衛生部長羅伯茲訪新光醫院

帛琉衛生部長羅伯茲(面對鏡頭右二站立者)今特別到新光醫院參訪，並肯定台灣醫療多年來的外交貢獻與成果。（新光醫院提供）

世界衛生大會（WHA）日前落幕，於大會中力挺我國，與中國、古巴代表辯論的帛琉衛生部長羅伯茲(Hon. Emais Roberts)訪台，今天特別到新光醫院參訪，除探視該國轉診住院病患外，亦肯定台灣醫療多年來的外交貢獻與成果。

新光醫院副院長楊國卿表示，新光醫院自2007年起為不易取得醫療資源的帛琉，提供全面性醫療照護系統，累計看診帛琉病患約4000人次；上個月帛琉爆發登革熱疫情，造成3人死亡，近200人確診，醫院即刻召開專家會議，籌組帛琉行動醫療團，針對當地急需的醫療物資給予援助，並捐贈靜脈輸注幫浦3台、240罐醫療級防蚊液。

羅伯茲表示，對於台灣醫療實際走入帛琉各個角落，建立起台帛兩國人民深厚友誼，表達最誠摯的感謝，期望帛琉轉診病患返帛後對於台灣的認識，不僅是先進的醫療設備，更能藉由新光醫院即時的服務和不間斷的關懷，推展台灣與帛琉愛無國界的國際醫療合作。

(中時)