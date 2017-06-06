苗栗後龍西瓜節10日登場 躲避水球賽後吃西瓜解渴

夏天最佳消暑聖品就是吃西瓜，後龍鎮公所10日將舉辦西瓜樂派對，鎮長朱秋隆（左三）和縣長徐耀昌（右四）一起切西瓜與民眾分享。（黎薇攝）

夏天最佳消暑聖品就是吃西瓜，後龍鎮公所10日將在高鐵橋下舉辦西瓜樂派對，協助瓜農促銷當季盛產西瓜。（黎薇攝）

後龍西瓜栽種歷史悠久，後龍鎮公所將於10日在後龍高鐵站高鐵橋下舉辦西瓜樂派對，協助瓜農推廣西瓜是夏日消暑、解渴的最佳選擇。

今年後龍西瓜節，鎮公所以「西瓜樂派對」為主軸規畫系列活動，10日在高鐵站高鐵橋下提供免費8000斤西瓜免費品嚐，另有音樂會、魔術秀表演及文創與小農攤位，更首次舉辦西瓜躲避水球大賽及陸上衝浪，消暑一夏。

鎮公所表示，除了10日西瓜樂派對，11日在外埔漁港辦理西瓜街展售活動，提供大山、灣寶一帶瓜農銷售西瓜，17、18日在後龍鎮清海宮展售中和、南港一帶西瓜，兩處展售點周邊結合觀光景點，適合規畫半日遊或一日遊。

(中時)