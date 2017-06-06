機捷通車將滿百日 鄭文燦：成效超過高捷北捷

桃園市長鄭文燦說，機場捷運確實還需開發客源，並加強轉乘及小站的開發，圖為位於航空城範圍內的坑口站。(范揚光攝)

機場捷運預計2年內達到收支平衡。(范揚光攝)

桃園市長鄭文燦表示，2年內可達成損益平衡的6萬人次日均量。(范揚光攝)

鄭文燦（左4）表示，機捷預估2年內可以達到收支平衡。（葉臻攝）

機捷昨天舉辦滿百記者會。（葉臻攝）

桃園機場捷運本月9日開通將滿百日，今天預先舉行慶祝會，桃園市長鄭文燦表示，機捷搭乘人次每天平均5.8萬人，比中央當時預估的4萬人多，預計滿百當天將達到580萬搭乘人次，「成效超過高雄捷運和台北捷運。」

桃捷董事長劉坤億表示，機捷營運至今，搭乘人次超出預期，統計至7日營運量約561萬人次，每天平均5.8萬人次搭乘，預計到9日總營運搭乘人次會達到580萬。

鄭文燦表示，機捷開通至今雖虧損虧損幾千萬元，但每天平均搭乘人次約5.8萬，預估2年內可以達到收支平衡，他強調機捷是結合交通、旅遊、購物和觀光的建設，目前雖然微幅虧損，但成效仍比高捷、北捷還要好。

「之前的政府睡著了」，鄭文燦說，過去政府因為沒有做好都市計畫，機捷部分站區附近仍是農田，「未來將加強轉乘機制和小站開發」，機捷在營運前因為高鐵延宕通車6次，虧損約17億元，但交通部將補償12億元，未來也會增購新車廂。

鄭文燦表示，機捷未來的收益也希望能利用廣告來增加，業者也引進了3D電視進駐，民眾用手機鏡頭掃瞄指定圖案，就可開啟AR實境互動，今天在A8長庚醫院站舉行的滿百記者會上也展示螢幕效果。

(中時)